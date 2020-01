Successo esterno per la Maury’s Com Cavi, Corigliano battuto 3-1

Sport - Pallavolo - I viterbesi del Tuscania volley tornano a casa dalla lunga trasferta con l'intera posta in palio

Condividi la notizia:











GoEnergy Corigliano Rossano – Maury’s Com Cavi Tuscania 1-3 (25-23/22-25/17-25/15-25).

CORIGLIANO: Donzella, Gonzalez 15, Frumuselu 2, Cester 13, Agostini 9, Pizzichini 10, Di Carlo (L), Guido 3, Amodio, Giuliani (L), Turano, Kouznetsov. N.E. Ritacco.

Allenatore: Nacci.

Assistente: Marcianò.

TUSCANIA: Leoni 3, Rossatti 20, Ceccobello 14, Polluaar 11, De Paola 13, Ferraro 10, Ranalli (L), Buzzelli, Pace (L), Campana, Tognoni. N.E. Ragoni.

Allenatore: Tofoli.

Assistente: Barbanti

Arbitri: Colucci, Vecchione.

Note: durata set: 29′, 35′, 24′, 23′. Totale: 111′.

Trasferta positiva per la Maury’s Com Cavi Tuscania che torna da Corigliano Calabro con l’intera posta in palio.

Opposta alla goEnergy Corigliano-Rossano dell’ex Vincenzo Nacci, capitan Buzzelli e compagni concedono ancora una volta il set inaugurale agli avversari, salvo poi prendere le giuste misure ai due martelli calabresi, Cester e Gonzales, e finire in scioltezza aggiudicandosi tre punti preziosi in chiave playoff, considerando anche la vittoria di Roma Volley su Ottaviano (3-0) e la sconfitta interna di Macerata ad opera di Alessano (0-3).

I biancoazzurri di Paolo Tofoli partono, ancora una volta, a rilento e consentono la fuga ai padroni di casa che a metà set sono sul 15-11. Vantaggio che i laziali proveranno poi ad annullare finendo a ridosso del set che si chiude 25-23.

Secondo parziale con i laziali che rompono gli indugi e premono sull’acceleratore. Il muro di Ceccobello e Ferraro inizia ad avere la meglio sulle bocche da fuoco calabresi e consente alla Maury’s Com Cavi di allungare subito sul 3-9. Il Corigliano non ci sta, e sorretto dal pubblico, si riporta sotto fino quasi a colmare lo svantaggio 21-22. Gli ultimi scambi sono però a favore degli ospiti e fissano il finale di set sul 22-25.

Il terzo parziale inizia allo stesso modo, con Tuscania che trova subito l’allungo decisivo con il video-check a fare da protagonista più che il gioco in campo 17-25. Quarto set a senso unico con Tuscania che chiude subito i conti 15-25.

Condividi la notizia:











27 gennaio, 2020