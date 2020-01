Cronaca - E' successo lo scorso weekend - Sul caso stanno indagando i carabinieri

Condividi la notizia:











Orte – Svaligiano un appartamento a Orte, portati via computer, una macchina e vestiti.

E’ successo lo scorso weekend in un appartamento nel quartiere Petignano. Dei ladri, non ancora identificati, sono entrati nell’abitazione probabilmente nel tardo pomeriggio quando non c’era nessuno.

Avrebbero portato via computer, fotocamere vestiti è una Fiat Panda vecchio modello.

A scoprire l’accaduto gli stessi abitanti dell’appartamento non appena rientrati a casa. La coppia ha subito avvisato i carabinieri che stanno indagando sul caso.

Condividi la notizia:











25 gennaio, 2020