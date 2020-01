“Talete, dal 2019 al 2023 si prospetta un aumento del 9% annuo”

Politica - Movimento Civico per Tarquinia annuncia di voler convocare un'assemblea pubblica per avere chiarezza

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Come Movimento Civico per Tarquinia stiamo organizzando, insieme ai numerosi comitati sorti in tutti i comuni facenti parte dell’Ato1 e che sostengono “No Talete, sì acqua pubblica”, un’assemblea pubblica sul nostro territorio atta a chiarire quanto c’è da sapere sull’argomento Talete.

Sarà un evento imminente la cui data sarà comunicata quanto prima.

A sostegno della nostra iniziativa ci sarà come sempre il comitato “Noi non ce la beviamo” con il quale da tempo stiamo collaborando in merito ai temi legati all’argomento Talete.

La follia degli aumenti tariffari riguardanti Talete per il riequilibrio della stessa società, a nostro avviso, è una pazzia studiata a tavolino.

Per salvare la Talete sono stati chiesti 40 milioni di euro che la stessa società dovrà restituire, ma come?

Non certo diminuendo gli stipendi ai dirigenti o verificando che tutti, indistintamente siano regolarmente allacciati alla rete idrica oppure verificando tutte le eventuali perdite che esistono nella rete, bensì mettendo le mani nelle tasche dei cittadini, come sempre!

Pertanto per gli anni che vanno dal 2019 al 2023 si prospetta un aumento del 9% annuo oltre all’1,4% relativo al 2019 (l’aumento del 9% relativo anche all’anno 2019 e che verrà conguagliato nelle bollette del 2020).

Tutto questo ci porterà a pagare l’acqua, bene indispensabile e fornito in natura, ancor più del vino, bene non indispensabile.

Il gioco delle tre carte che fanno i politici consiste sempre nell’imbrogliare i cittadini cambiando sempre le sigle degli enti (Arera dal 1995 al 2013, Aeeg fino al 2017, Aeegsi, Agcom, Art e cosi via), mantenendo però gli stessi giocatori.

In questo anno, tra l’altro, il presidente del consiglio di amministrazione Bossola dovrà essere sostituito con altro soggetto e …. Chi lo sostituirà? Forse qualcuno di coloro che ci hanno venduti?

A questo punto ci domandiamo, ma gli utenti stremati dagli innumerevole ed esosi tributi ai quali sono costantemente sottoposti con le loro risorse, che cosa devono salvare o meglio chi? Talete spa o le tante tasche di Talete spa?

Non basta scrivere su un sito siamo “trasparenti”, ma devono aggiungere responsabili.

Per questi motivi e per far sentire la nostra voce invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare all’assemblea pubblica, la cui data sarà comunicata quanto prima attraverso manifesti, social, giornali nonché affissa presso la sede del Movimento Civico sito in Via Garibaldi, 50 presso la quale, a partire dal 9 gennaio e fino all’iniziativa della consegna firme in Regione prevista per i primi di febbraio, verrà riaperta la campagna raccolta firme nei giorni di giovedì e venerdì dalle 17 alle 19 (eventuali cambi di orari verranno affissi presso la sede del Movimento Civico per Tarquinia).

Movimento Civico per Tarquinia

4 gennaio, 2020