Talismano Martinozzi, il Real Fabrica di Roma vince la coppa Lazio

di Alessandro Castellani

Ariccia – La coppa Lazio di serie C1 resta nella Tuscia. Dopo il Carbognano, vincitore nella scorsa stagione, è il Real Fabrica di Roma ad alzare il trofeo regionale. E il grande protagonista di entrambi i trionfi è sempre lo stesso: Danilo Martinozzi.

Con una rete a 30 secondi dalla fine, l’ex bomber carbognanese, ora in forza al Fabrica, decide la finale di Ariccia contro l’Aurelia Nordovest, dopo che il giorno prima un altro suo gol allo scadere aveva permesso al Real di vincere la semifinale col Pomezia.

L’ultimo atto della coppa racconta di un successo meritato per il Real Fabrica. La formazione di mister Lucchetti dimostra di aver smaltito meglio della Nordovest le scorie della semifinale della sera prima e trova con più facilità la strada della porta avversaria. L’estremo romano Tartaglia, però, resiste, aiutato anche dall’imprecisione dei fabrichesi.

Nella ripresa il Real aumenta ulteriormente la pressione. Racanicchi sfiora il gol in un paio di occasioni, poi, al minuto 6’27”, su schema da calcio di punizione dal limite Martinozzi cerca Cavalli, che insacca preciso all’angolo.

A 8’42” clamorosa occasione per Bartolucci, che riceve da Cavalli e a porta sguarnita non riesce a fare gol, grazie al miracoloso recupero di Tartaglia.

A 12’30” Nordovest in inferiorità numerica per l’espulsione di Ortiz, che scatena le proteste furibonde dei romani. Il Fabrica, però, non riesce ad approfittare della situazione si divora a più riprese il raddoppio. Così, a 15’43”, la Nordovest pareggia, grazie a una bomba su punizione di Mengoni.

Il punteggio di 1-1 resiste solo qualche minuto. Il Real Fabrica si rimette ad attaccare a spron battuto e a 19’30”, grazie a un destro al fulmicotone di Martinozzi, trova il gol che vale la coppa Lazio.

È festa grande in campo e sugli spalti. Capitan Stefanelli alza il trofeo e poi corre sotto la tribuna, dove tantissime persone sono venute da Fabrica di Roma per colorare di biancoceleste il palazzetto.

REAL FABRICA DI ROMA – AURELIA NORDOVEST 2-1

Real Fabrica: Forti S., Bartolucci, Martinozzi, Racanicchi, Stentella; Gizzi, Tranquilli, Stefanelli, Cavalli, Nori, Forti A., Crocco. All. Lucchetti.

Nordovest: Tartaglia, Ortiz, Vellucci, Funaro, Degan; Mengoni, Vespa, Cristallini, Durastante, Faenza, Fagiolari, Lunetta. All. Rossi.

Marcatori: 6’27” s.t. Cavalli (R), 15’43” Mengoni (N), 19’30” Martinozzi (R).

7 gennaio, 2020