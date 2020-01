Tarquinia si prepara all’Epifania

Befana - Dalle 11,30 del 6 gennaio

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Divertimento, aggregazione, sport e solidarietà. È la tradizionale ricetta dell’Epifania tarquiniese, proposta ormai da oltre 25 anni da comune di Tarquinia, Atletica ’90 Tarquinia e vigili del fuoco di Viterbo – in collaborazione con Aeopc Tarquinia – con “Corri per la Befana” e, subito dopo, con la discesa della simpatica vecchietta dalla torre dell’orologio del palazzo comunale.

Anche questo 6 gennaio piazza Matteotti sarà il centro della festa, con i bambini da 0 a 12 pronti alla passeggiata non competitiva lungo il percorso nel centro storico cittadino: un corteo colorato e divertito, al termine del quale ogni partecipante riceverà in regalo un giocattolo.

E al lato ludico e divertente si abbina, come sempre, un intento solidale, dato che il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto in beneficenza e, in particolare, all’ospedale pediatrico Bambin Gesù. Appuntamento in piazza Matteotti alle 10,30 per le iscrizioni, partenza per la passeggiata alle 11,30.

Subito dopo, occhi al cielo per applaudire e salutare la Befana dei vigili del fuoco di Viterbo, che a mezzogiorno scenderà con la sua scopa dall’orologio del palazzo comunale per atterrare tra i tanti bambini in attesa.

4 gennaio, 2020