Televisore da cambiare? Ecco come scoprirlo

Viterbo – Televisore da cambiare o no? Adesso c’è un modo per scoprire se la tv in casa è compatibile con la nuova tecnologia di trasmissione in digitale terrestre, il Dvb-T2, in vigore dal giugno 2022.

Per sapere se il televisore va cambiato, oppure va acquistato un decoder esterno per continuare a guardare i canali tv, è sufficiente selezionare i canali 100 o 200 del telecomando.

Se sullo schermo appare la scritta “Test Hevc Main 10”, vuol dire che il televisore sarà in grado di ricevere il nuovo standard di trasmissione e non serve altro.

Nel caso in cui non si veda la scritta, si può risintonizzare i canali e tentare di nuovo, oppure i canali 100 e 200 sono già occupati da altre emittenti e quindi vanno spostate.

17 gennaio, 2020