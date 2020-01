Tentato omicidio di via della Pettinara, migliorano le condizioni della vittima in coma da tre mesi

Viterbo - 56enne aggredito a scopo di rapina - In carcere da ottobre due ventenni viterbesi - Per chiudere le indagini manca la perizia sulla dinamica

Viterbo – (sil.co.) – Tentato omicidio di via della Pettinara, speranze per la vittima in coma da tre mesi.

Sarebbero leggermente migliorate le condizioni di Giovanni Maria Farina, il 56enne di Allerona ricoverato in coma dal 13 ottobre all’ospedale di Belcolle dopo essere stato brutalmente aggredito da due ventenni viterbesi che volevano rapinarlo.

Incastrati dai filmati della videosorveglianza di un negozio situato lungo la centrale arteria, il 18 ottobre furono arrestati per tentato omicidio a scopo di rapina il 20enne Michele Montalbotti e il 24enne Roberto Vestri, entrambi tuttora detenuti nel carcere di Mammagialla.

Per chiudere le indagini manca la perizia sulla dinamica. Il consulente della procura ha preso tempo.

Era domenica sera. La vittima fu trovata a terra verso le otto in stato di incoscienza e con una brutta ferita alla testa nella via tra piazza della Rocca e piazza San Faustino.

Al pronto soccorso Farina è giunto in codice rosso e con un’emorragia cerebrale per la quale è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d’urgenza. Adesso, a distanza di tre mesi, il 56enne avrebbe dato per la prima volta segni di coscienza.

Per chiudere le indagini, nel frattempo, manca ancora la perizia disposta dal pubblico ministero Chiara Capezzuto per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sugli indagati, intanto, continua a pendere la pesante accusa di tentato omicidio a scopo di rapina. Montalbotti è difeso dall’avvocato Samuele De Santis, mentre Vestri è assistito dal legale Giuseppe Sinatra. Il giudice per le indagini preliminari è Francesco Rigato.

Il video, acquisito dai poliziotti della squadra mobile, avrebbe immortalato Montalbotti distrarre Farina, mentre Vestri lo avrebbe colpito da dietro atterrandolo. Vestri gli avrebbe sferrato un pugno a tradimento in testa, facendolo precipitare rovinosamente a terra privo di sensi. Montalbotti, a quel punto, avrebbe sferrato un calcio alla testa della vittima.

Un compito non facile quello affidato al consulente nominato dalla procura. Il perito avrebbe infatti chiesto un’integrazione per valutare l’impatto delle azioni di Vestri (che ha sferrato il pugno) e di Montalbotti (che ha dato il calcio) per valutare le conseguenze e cosa ha causato le lesioni che hanno portato al coma.

In questo contesto tuttora aperto sul fronte investigativo, si sarebbe accesa una speranza per il 56enne che finora, dalla sera della brutale aggressione, almeno per quanto è dato sapere, non aveva mai dato segni di risveglio.

30 gennaio, 2020