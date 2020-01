Terni, pompieri motociclisti trasportano farmaci per un malato viterbese

Cronaca - Il viaggio dei centauri dall'ospedale umbro alla Tuscia per assistere un uomo affetto da sclerosi multipla

Viterbo – Da Terni a Viterbo in moto per consegnare farmaci a chi non riesce a muoversi. È la missione compiuta venerdì mattina da cinque centauri del moto club Vigili del fuoco Terni, che hanno trasportato dei medicinali per un viterbese affetto da sclerosi multipla.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con Aism – Associazione italiana sclerosi multipla e l’associazione Angeli in moto. Lo scopo è quello di assistere i malati che non hanno possibilità di recarsi personalmente nei centri clinici degli ospedali per ritirare i farmaci.

I pompieri-motociclisti hanno prelevato i farmaci dall’ospedale Santa Maria di Terni e di buon mattino, nonostante le temperature rigide, si sono messi in marcia per Viterbo, dove li hanno consegnati al malato.

Un gesto di volontariato, che rientra in un progetto ampio, con nuove consegne previste già nei prossimi giorni.

20 gennaio, 2020