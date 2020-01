“Terremoti, incardinata la legge quadro per la gestione degli eventi emergenziali”

Lazio - L'annuncio di Paolo Trancassini, coordinatore regionale FdI

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Con grande soddisfazione Fratelli d’Italia è riuscita a far incardinare la legge quadro per la gestione degli eventi emergenziali di rilievo nazionale, primi fra tutti i terremoti.

Finalmente può iniziare la discussione che porterà uno strumento valido e chiaro che permetterà di gestire allo stesso modo tutte le emergenze, riuscendo a dare risposta già nell’immediato.

Oggi, infatti, è stata incardinata in commissione Ambiente la proposta di legge a mia prima firma per affrontare in modo tempestivo, organico ed efficace le emergenze e la successiva fase della ricostruzione.

Grazie a Fratelli d’Italia inizia il percorso per colmare un grave vuoto normativo: quando c’è una catastrofe uno stato serio sa cosa fare e lo fa immediatamente e nel più breve tempo possibile avvia la ricostruzione.

Abbiamo messo per iscritto le nostre idee per essere ancora più propositivi e costruttivi di quanto fatto sino a ora con i numerosi emendamenti proposti al fine di togliere la ricostruzione post sisma dal binario morto su cui è stato colpevolmente collocato prima e lasciato poi.

Ancora una volta anche su questo tema indichiamo la strada nella speranza che la maggioranza ci permetta di approvare in tempi brevi questa legge organica sulle emergenze.

Paolo Trancassini

Deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale FdI del Lazio

29 gennaio, 2020