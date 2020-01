“The prudes” al teatro Boni di Acquapendente

Spettacolo - Carlotta Proietti e Gianluigi Fogacci in scena domenica 2 febbraio

Acquapendente – Il prossimo appuntamento con la stagione del Teatro Boni di Acquapendente, diretta da Sandro Nardi, è domenica 2 febbraio (alle 17,30) con lo spettacolo “The Prudes. Seduta terapeutica di coppia collettiva”, con Carlotta Proietti e Gianluigi Fogacci.

“Prudes”, in inglese, significa puritani, moralisti, di morigerati costumi. Al centro di questa commedia è il calo del desiderio di James, che non riesce più ad avere rapporti con Jessica. La sua ultima chance è consumare un rapporto davanti a una platea. Se fallirà, sarà abbandonato da lei, che non intende passare il resto della sua vita senza sesso.

Come si può facilmente prevedere l’espediente scelto non darà i frutti sperati. Ecco che inizia allora un gioco al massacro, dove emergono vecchie ruggini, cose non dette che feriscono, giochi di travestimenti e colpi di scena che fanno via via dubitare di chi siano veramente queste persone o personaggi.

La regia è curata da Gianluigi Fogacci, coadiuvato da Maria Stella Taccone. Scene e costumi di Susanna Proietti. Musiche originali di Giovanni Mancini.

30 gennaio, 2020