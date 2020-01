Tirreno – Adriatico nella Tuscia, dopo 15 anni torna il passaggio a Ronciglione

Sport - Ciclismo - La cittadina viterbese protagonista nel tratto finale della tappa Follonica - Sacrofano in programma il 13 marzo

Ronciglione – Torna il grande ciclismo a Ronciglione.

Dopo 15 anni il paese della Tuscia ospiterà di nuovo il passaggio di una delle competizioni ciclistiche più prestigiose d’Italia.

E’ stata presentata lo scorso 12 dicembre a San Benedetto del Tronto la 55esima edizione della Tirreno – Adriatico organizzata da Rcs sport, in programma dall’11 al 17 marzo. Al teatro Concordia c’era anche il sindaco Mario Mengoni accompagnato dal direttore dell’istituzione centri sportivi Giampiero Crovetti.

Entrambi hanno infatti collaborato con Rcs sport nel mese di settembre 2019 per definire il tratto finale del percorso della terza tappa Follonica – Sacrofano del 13 marzo (233 chilometri), che prevede, dopo l’attraversamento di Viterbo, l’inizio della salita di 9,2 chilometri dalla frazione di Tobia, con il passaggio da San Martino al Cimino, Croce di San Martino e Poggio Nibbio, dove sarà posto il gran premio della montagna a quota 890 sul livello del mare. Infine, la discesa verso il traguardo volante di Ronciglione previsto in località XXX Miglia per proseguire in direzione di Sacrofano, sede di arrivo della tappa.

Lo scorso 15 gennaio è stato effettuato il sopralluogo insieme allo staff tecnico di Rcs sport, che ha visionato il percorso confermando l’attraversamento all’interno del centro abitato di Ronciglione.

“Ronciglione torna ad essere protagonista del grande ciclismo italiano e, da primo cittadino nonché appassionato di questo sport, non posso che esserne entusiasta. Ringrazio Rcs sport e gli enti che hanno collaborato attivamente con il nostro comune per la realizzazione di questo grande evento sportivo, nello specifico la provincia di Viterbo e l’Astral Lazio. Mi auguro che sia solo l’inizio di una lunga e proficua collaborazione” ha commentato il sindaco Mario Mengoni.

“Miriamo a condividere con Rcs sport un rapporto di collaborazione reciproca che permetta al nostro territorio di ospitare negli anni a venire eventi sportivi di tale importanza, sulla scorta dell’esperienza che da 25 anni ci vede partner di 1000 Miglia, con un considerevole ritorno di immagine” ha dichiarato l’assessore allo Sport Sesto Aramini Vettori.

Ronciglione ha ospitato per la prima volta il passaggio della Tirreno – Adriatico nel 1983 (arrivo tappa Santa Marinella – Lago di Vico), poi ancora nel 1992 (partenza tappa Ronciglione – Frosinone), nel 1995 e, ultimo passaggio 15 anni fa, nel 2005.

I dati audience della corsa dei due mari (con oltre 260 testate accreditate, 165 giornalisti e 95 fotografi coinvolti, 13 mila articoli nel web) garantiscono una copertura media che favorisce visibilità ai luoghi interessati dal passaggio della corsa. Il gran premio della montagna di Poggio Nibbio e il passaggio da Ronciglione (che si trova nella parte finale della terza tappa) faranno parte delle riprese della telecronaca in diretta trasmessa dalla Rai.

18 gennaio, 2020