“Togliere il mercato dal Sacrario scelta coraggiosa, ora un progetto di alta specializzazione”

Economia - Il segretario di Confartigianato imprese di Viterbo Andrea De Simone palude alla decisione del comune

Viterbo – “Dopo tante ipotesi e tante diverse proposte su una questione che ha tenuto banco nel dibattito cittadino per anni, l’amministrazione comunale di Viterbo ha finalmente preso una decisione, ha fatto una scelta ritenuta strategica e ha previsto lo spostamento del mercato del sabato dal Sacrario al Carmine a partire dal prossimo 15 febbraio”.

Il segretario di Confartigianato imprese di Viterbo, Andrea De Simone, interviene sull’approvazione, ieri durante il consiglio comunale, del trasloco del mercato dall’area di parcheggio a due passi dal centro ad una zona al Carmine compresa tra via Corrado Alvaro, via Filiberto Boccacci, via Domenico Bastianini e via dei Bersaglieri.

“E’ chiaro che si tratta di un esperimento – aggiunge De Simone – e che se ci saranno o meno risultati positivi, specie in termini di rivitalizzazione del centro storico e delle sue attività commerciali grazie alla ritrovata disponibilità dell’area di sosta al servizio di cittadini e turisti, lo si vedrà più avanti. Ma da qualche parte si doveva cominciare e di questo va dato merito al comune.

Ci auguriamo che tale scelta, comunque coraggiosa e senza precedenti, sia il preludio di un futuro ritorno degli ambulanti nel centro di Viterbo. Magari ragionando, di concerto con le associazioni di categoria su un progetto di mercato di alta specializzazione che valorizzi anche l’unicità dei prodotti tipici del territorio e le tante, tantissime, peculiarità artigiane che animano la nostra città. Un mercato artigiano di qualità è quello che ci auguriamo di vedere in futuro nelle piazze di Viterbo, come accade in tante altre città del nostro Belpaese”.

31 gennaio, 2020