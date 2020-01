Torna il campionato, Monterosi e Flaminia tra vetta e sogni playoff

Sport - Calcio - Serie D - Domani la prima giornata di ritorno: i biancorossi, primi a +3 sul Grosseto, in trasferta a Gavorrano mentre i civitonici, senza tre attaccanti, ospitano la Sangiovannese

Gavorrano – Dare il benvenuto al nuovo anno con una vittoria.

L’obiettivo di Monterosi e Flaminia è breve e conciso: nella prima giornata del 2020, che corrisponde alla prima giornata del girone di ritorno, servono i tre punti.

A due settimane di distanza dall’ultima giornata d’andata la serie D riparte e lo fa domani alle 14,30. Due gli incontri di maggior interesse per i tifosi della Tuscia.

Il campo principale di giornata, ovviamente, è il Malservisi – Matteini di Gavorrano dove il Follonica Gavorrano ospita il Monterosi. La squadra campione d’inverno, prima a +3 sul Grosseto, affronta dunque la difficile trasferta sul campo della formazione allenata da Paolo Indiani, che staziona all’11esimo posto ma ha una partita da recuperare per via del rinvio del match col Bastia a causa del vento.

Per i ragazzi di David D’Antoni, imbattuti dal 22 settembre e con la miglior difesa del girone E, sarà importante l’approccio alla partita: iniziare bene e cercare di sbloccarla per primi e mettere pressione sia all’avversario che al Grosseto, contemporaneamente impegnato in casa contro lo Sporting club Trestina.

Sempre domani ma al Madami la Flaminia ospita la Sangiovannese con troppe assenze ma con tanta voglia di continuare a stupire. Le quattro vittorie di dicembre, unite ai tre pari consecutivi di fine novembre, hanno portato a sette il numero delle partite senza sconfitte e la squadra di Francesco Punzi si trova a due punti dalla zona playoff.

Una rincorsa pazzesca. Che i rossoblù sono decisi a proseguire anche domani nonostante un attacco da inventare: senza Dorin Siribu (squalificato), Daniele Nohman e Cristiano Ingretolli (infortunati) il reparto offensivo è decimato e dovrà fare affidamento sui soli Gianluca Polizzi e Michele Boldrini. Attenzione poi alla squadra di Simone Calori, a -2 dai civitonici e così come i rivali intenzionata a puntare ai playoff.

4 gennaio, 2020