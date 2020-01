“Torno a casa deluso, meritavamo di vincere”

Sport - Calcio - Serie C - Il pari di Pagani sta molto stretto alla Viterbese e Calabro non nasconde l’amarezza

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Pagani – Per Antonio Calabro, e non soltanto per lui, quelli di ieri sono due punti persi.

Sul campo della Paganese la sua Viterbese ha giocato un’ottima partita ma non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 finale.

Le assenze, molte da entrambe le parti, hanno costretto i laziali ad arretrare Besea al centro della difesa ma nonostante questo la vera sorpresa principale è stato il tridente formato da Molinaro, Bunino (nella ripresa sostituito da Volpe) e Tounkara: ogni volta che i tre si accendevano la squadra laziale diventava pericolosa con l’unica pecca di non essere stata incisiva davanti al portiere avversario.

Il risultato? Almeno tre palle gol nitide sprecate più tutta una serie di buone occasioni mandate in fumo. Dall’altra parte, sponda azzurrostellata, pochi pensieri tra i guanti di Pini e prova autorevole del “neodifensore” ghanese, ben supportato da De Giorgi e Baschirotto.

“Non avevo difensori – puntualizza Calabro –. Besea è un centrocampista che non ha mai fatto il centrale e De Giorgi è un esterno adattato. Per questo, con tutte difficoltà del caso e le assenze, contro una Paganese che è una signora squadra, lasciamo lo stadio con l’amaro in bocca. Personalmente torno a casa un po’ deluso perché meritavamo di vincere.

Obiettivi? Siamo una delle squadre con l’età media più bassa del campionato, abbiamo iniziato con cinque under e dobbiamo stare attenti a darci degli obiettivi che potrebbero far sognare e quindi deconcentrare i ragazzi. Se approcciamo bene alle gare possiamo toglierci belle soddisfazioni altrimenti rischiamo di retrocedere. Il confine è sottile.

Mercato? Abbiamo necessità dietro. Sono andati via Atanasov e Milillo e in più c’è Markic infortunato. La società sta lavorando per rimpiazzare i calciatori partiti. Se non lo farà dovremo fare di necessità virtù”.

Rientrata a Viterbo in serata, la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio per preparare l’impegnativa sfida interna al Catania di domenica pomeriggio. La classifica, a giornata conclusa, sorride ai leoni che rimangono al nono posto assieme alla Paganese ad appena tre punti dal Catanzaro dell’ex Atanasov (per il bulgaro, dopo il cambio di casacca, due sconfitte su due). Come dire: senza il “dicembre nero” la Viterbese sarebbe in una posizione di rilievo ma guai a montarsi la testa, la quota salvezza è ancora distante 13 punti.

Samuele Sansonetti

La cronaca del match: La Viterbese in emergenza spreca troppo, a Pagani è 0-0 di Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

recupero 20esima giornata

mercoledì 22 gennaio

Picerno – Cavese 3-1

Paganese – Viterbese 0-0

Catania – Avellino 3-1

Casertana – Potenza 0-0

Teramo – Catanzaro 1-0

Vibonese – Monopoli 0-1

Bisceglie – Rende 1-0

Bari – S. Leonzio 1-0

Reggina – V. Francavilla 1-2

Ternana – Rieti 3-0

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 52 22 16 4 2 45 16 29 Bari 46 22 13 7 2 40 16 24 Ternana 46 22 14 4 4 34 20 14 Monopoli 43 22 14 1 7 30 18 12 Potenza 41 22 12 5 5 25 15 10 Teramo 34 22 9 7 6 24 23 1 Catania 33 22 9 6 7 33 32 1 Catanzaro 32 22 9 5 8 29 25 4 Paganese 29 22 7 8 7 31 26 5 Viterbese 29 22 8 5 9 29 27 2 Casertana 28 22 6 7 6 29 28 1 Cavese 28 22 7 7 9 20 31 -11 Vibonese 27 22 6 9 7 38 28 10 V. Francavilla 27 22 6 9 7 27 29 -2 Avellino 27 22 8 3 11 26 33 -7 Picerno 23 22 6 5 11 23 28 -5 Bisceglie 17 22 3 8 11 18 32 -14 Rende 14 22 3 5 14 15 40 -25 S. Leonzio 12 22 2 6 14 19 40 -21 Rieti 8 22 3 4 15 23 51 -28

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Nicholas Bensaja

Condividi la notizia:











23 gennaio, 2020