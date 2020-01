Politica - Il senatore della Lega ha girato la regione al fianco di Matteo Salvini per sostenere la candidatura di Lucia Borgonzoni

Bologna – (p.p.) – Tour in Emilia Romagna per Umberto Fusco.

Il senatore della Lega, lunedì, ha girato l’Emilia Romagna al fianco di Matteo Salvini per lanciare la candidatura di Lucia Borgonzoni a presidente della Regione.

Ad accompagnarlo anche il presidente del consiglio Stefano Evangelista.

Fusco si è intrattenuto al pranzo organizzato con un paio di centinaia di sostenitori leghisti a San Lazzaro di Savena.

Ultima tappa della lunga giornata di campagna elettorale San Giovanni in Persiceto, paese della pianura bolognese, in cui sia Salvini che Fusco sono saliti sul palco per incontrare i militanti.

22 gennaio, 2020