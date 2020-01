Trofeo Skate Award, quarte le Fifth Armony

Viterbo - Sport - Pattinaggio - Le congratulazione del presidente della Libertas Pilastro, Vera Lucernini Turchetti

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ottimo piazzamento del quartetto Fifth Armony al trofeo internazionale Skate Award Pattinaggio.

Dopo l’ottimo piazzamento delle ragazze del quartetto Fifth Armony al trofeo Skate Award di pattinaggio, una riflessione del presidente della Libertas Pilastro Vera Lucernini Turchetti: “Anche se non ero lì con loro, al Mandela forum di Firenze, da lontano ero in pista a incoraggiarle e sostenere la loro gara per poi immaginare e raccontare la loro avventura”.

Quattro ragazze con la passione del pattinaggio, provenienti da Viterbo e dai paesi limitrofi Montefiascone, Tuscania, Acquapendente, tutte bravissime studentesse con ottimi voti e con una forte passione per lo sport, si sono unite formando un gruppo per realizzare il loro sogno. Oggi, grazie alla loro volontà, si sono distinte al meglio, piazzandosi al quarto posto in classifica in una gara importante, consapevoli che bisogna lavorare sempre più per migliorare e che i sacrifici sono tanti, ma il riconoscimento, l’amore e l’emozione che provano quando scendono in pista con l’adrenalina a mille valgono tutte le rinunce che fanno.

Grazie ragazze vi aspettiamo in pista per esultare con voi e dire agli altri ragazzi che per realizzare un sogno e un traguardo bisogna volerlo fortemente e le passioni vanno nutrite giorno per giorno.

Grazie a Nicol D’Orazio, Giada Malavasi, Erica Salta e Giorgia Savelli e alla loro istruttrice Alessia Marchetti per essere un esempio per tanti piccoli atleti che sognano di diventare come voi. Grazie vera.

La manifestazione Skate Award prosegue questa sera, sabato, e domani pomeriggio con le esibizioni di campioni di caratura mondiale e il galateo. Purtroppo, come sempre, il pattinaggio a rotelle non ha l’interesse dei media e delle televisioni come merita.

11 gennaio, 2020