Stimigliano – Troppa nebbia sulla Orte-Roma, il treno non vede la stazione e non si ferma. Il convoglio ha continuato la corsa sotto gli occhi dei pendolari.

È successo giovedì mattina sulla linea ferroviaria Fl1, la Orte – Roma Fiumicino aeroporto, alla stazione di Stimigliano (Rieti). Il treno ha mancato la fermata a causa della nebbia troppo fitta che avrebbe limitato notevolmente la visibilità.

A denunciare l’accaduto uno dei pendolari, sulla pagina Facebook dedicata alla linea ferroviaria Fl1, dove è stata pubblicata anche una foto. “Stimigliano, ore 9, il treno per Roma ferma cento metri oltre il marciapiede dove attendono i passeggeri”, si legge sul social.

La fitta nebbia avrebbe reso invisibile la banchina con i pendolari (studenti e lavoratori) in attesa, che si sono visti il convoglio passare davanti. Poi si è fermato, facendo salire gli utenti a bordo e ripartendo per la Capitale.

Il racconto del pendolare su Facebook prosegue: “Un operatore si è giustificato dicendoci che in cabina c’era un giovane macchinista che non ha visto la stazione per la nebbia”. Ha notato la fermata in ritardo e l’ha mancata di qualche metro.

27 gennaio, 2020