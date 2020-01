Montefiascone - La vecchietta è scesa in piazza Vittorio Emanuele da un'altezza di oltre 30 metri – L'iniziativa organizzata dall'Aido in collaborazione con il comando provinciale dei vigili del fuoco

Montefiascone – Tutti con il naso all’insù, ecco la Befana 115.

Ieri pomeriggio la vecchietta più amata dai bambini è atterrata in piazza Vittorio Emanuele dopo la discesa dalla torre dell’orologio.

Una discesa di oltre trenta metri d’altezza, appena calata l’oscurità sopra Montefiascone.

Ad attenderla in piazza decine e decine di persone.

Alle 18, con il calare dell’oscurità, un faro ha illuminato la Befana 115 che con la sua scopa ha iniziato la discesa verso piazza Vittorio Emanuele dalla torre dell’orologio.

Un tragitto durato diversi minuti che ha tenuto tutti con il naso all’insù e con il fiato sospeso. La vecchietta ha lanciato coriandoli e dolci e ha salutato i bambini.

Al suo arrivo in piazza sono state distribuite circa quattrocento calze piene di dolciumi offerti dal supermercato Todis di Montefiascone.

A preparare tutta la necessaria attrezzatura i vigili del fuoco di Viterbo che hanno predisposto una teleferica di circa cinquanta metri che ha collegato la torre con la piazza per un dislivello di circa trenta metri.

A interpretare la vecchietta è stato il vigile del fuoco Leonardo Pezzato.

Hanno collaborato all’iniziativa i pompieri di Montefiascone che prestano servizio al comando di Viterbo e nelle sedi distaccate.

Questo evento è stato inserito nella manifestazione “Terza Befana dell’Aido” organizzata dall’associazione dei donatori di organi di Montefiascone con il patrocinio della proloco.

Oltre alla Befana 115, il pomeriggio in piazza Vittorio Emanuele è stato animato dalla recita di poesie “Filastrocca della Befana”, dall’animazione per bambini in collaborazione con la palestra Civico 1 e dall’estrazione della lotteria. Durante la manifestazione è stata presente l’associazione Goji vip Viterbo e il trucca bimbi.

Un pomeriggio di festa per grandi e piccoli con la Befana 115, all’insegna dei sorrisi e dei dolci.

6 gennaio, 2020