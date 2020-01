Tutto pronto per gli stati generali del centrodestra valleranese

Politica - Convocati per il 7 febbraio alle 18 nella sala Bigiaretti

Vallerano – Riceviamo e pubblichiamo – Ormai fanno sette anni che il centrodestra risulta scomparso dalla cronaca politica di Vallerano, permettendo alla locale sinistra di imperversare e spadroneggiare.

Coniugando anche in casa nostra quei sistemi valoriali ed ideologici propri di un Pd e di una sinistra nazionale ormai distanti dal sentire comune e dalle più semplici istanze provenienti da cittadinanza e settori produttivi.

Gestione pubblica delle acque, immigrazione, ambiente, edilizia pubblica e privata, cultura, turismo, rifiuti, agricoltura e prospettive di sviluppo economico: queste le fondamentali tematiche sulle quali è tempo di tornare a far esprimere quella parte dei nostri cittadini – fattasi col tempo silentemente maggioritaria – che non la vede e non la pensa come chi tenta di cristallizzare una situazione politica divenuta imbarazzante.



A difesa del territorio e della nostra gente. A difesa di casa nostra. Superando egoismi, personalismi e vecchi rancori crediamo sia giunto il momento di mettersi in ballo per un bene superiore, che oggi dobbiamo identificare nella nostra comunità. Vallerano prima di tutto, i Valleranesi prima di tutti.

È tempo di risorgere certo, ma la resurrezione non ce la regala nessuno. Essa ha un costo che deve essere onorato con la moneta del sacrificio personale, fatto di impegno quotidiano e ferrea volontà di rinascita. Lo dobbiamo a chi verrà dopo di noi e, perché no, a noi che questo tempo lo viviamo.

Se vogliamo che qualcuno inizi realmente ad intravvedere la propria fine politica i primi disposti a sacrificarci dobbiamo essere noi. Virilmente e con lealtà gli uni verso gli altri. Ecco perché è ora di rompere ogni indugio: informiamo ufficialmente che il 7 febbraio alle 18, presso la sala Bigiaretti, sono convocati gli stati generali del centrodestra valleranese. Qualcuno ha iniziato a svegliarsi, tu cos’hai deciso di fare?

Nuovo centrodestra Valleranese

29 gennaio, 2020