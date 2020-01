Ultimo appuntamento con il presepe vivente di San Faustino

Viterbo - Domenica 5 gennaio dalle 16,30

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Per il secondo anno consecutivo, si sta svolgendo nel giardino della chiesa di San Faustino a Viterbo, il presepe vivente organizzato dalla parrocchia Sacro Cuore che amministra da alcuni anni questa preziosa chiesa del centro storico di Viterbo.

Il parroco don Flavio Valeri e il viceparroco don Pierpaolo Fanelli, con il prezioso e instancabile lavoro dei volontari della parrocchia, hanno saputo realizzare uno scorcio davvero suggestivo del villaggio di Betlemme.

La location è veramente una perla della nostra città. Su una superficie di circa 800 metri quadri, incastonata all’interno delle mura medioevali, gli organizzatori hanno saputo valorizzare nel migliore dei modi la scena della natività.

I visitatori compiono un vero e proprio viaggio nel tempo, infatti dopo l’ingresso dalla chiesa di San Faustino, ci si ritrova proiettati nella Betlemme dell’anno zero dove sessanta figuranti avvolgono il visitatore con gli antichi mestieri, dai pastori (con tanto di mastro casaro) ai “cestari”, dal fabbro al ciabattino, passando per il censore e i soldati romani. Tante anche le vivande che gli abitanti di Betlemme offrono ai visitatori: bruschette, patate fritte, vin brulè, biscotti, salumi e formaggi, insomma tutto quello che un vero villaggio può offrire. Il percorso si conclude con la suggestiva visita alla capanna della natività con dei particolari davvero originali che però vi invitiamo a scoprire di persona.

Con la rappresentazione del presepe vivente la parrocchia sta sostendo il progetto dell’associazione Aid for life onlus di Vetralla, per la costruzione di un pozzo che fornirà l’acqua necessaria al centro medico in via di realizzazione nel villaggio di Mapinga in Tanzania, per questo motivo l’ingresso al presepe è a offerta libera.

Ultimo appuntamento, per quest’anno, con il presepe vivente nel giardino della chiesa di San Faustino, domenica 5 gennaio dalle 16,30.

I volontari della parrocchia Sacro Cuore di Viterbo

3 gennaio, 2020