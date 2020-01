Ultimo giorno di mercato, Romano a Milano per le operazioni della Viterbese

Sport - Calcio - Serie C - Il numero uno gialloblù all'hotel Sheraton di San Siro per seguire direttamente i movimenti in entrata e in uscita

di Samuele Sansonetti

Milano – Il gong suonerà alle 20 di stasera.

Dopo la chiusura dell’iconica porta all’hotel Sheraton di San Siro il calciomercato invernale terminerà in maniera ufficiale.

Con gli arrivi di Stefano Negro, Eros De Santis e Cristian Bunino e le partenze di Zhivko Atanasov e Alessio Milillo per la Viterbese l’obiettivo principale è quello di sfoltire la rosa, che attualmente conta 30 elementi senza considerare Aimone Calì (per l’attaccante il tesseramento è completo ma bisognerà attendere l’esito di una problematica di competenza dell’Atalanta).

I giocatori verso l’addio sono i soliti Sebastiano Svidercoschi e Mario Pacilli, entrambi attaccanti e che nonostante si allenino a parte hanno rifiutato più di un offerta tra serie C e serie D. Per tutti e due la giornata di oggi potrebbe essere quella giusta specialmente per il secondo, anche se l’ostacolo principale risiede nell’ingaggio che attualmente percepisce in gialloblù.

Subito dopo la società potrebbe concentrarsi sull’arrivo di un difensore centrale e un centrocampista e proprio per questo il presidente Marco Romano si trova a Milano assieme al collaboratore Franco Zavaglia. Nel corso della giornata il numero uno dei laziali andrà a monitorare gli eventuali affari dell’ultimo minuto ma con la solita attenzione rivolta ai giovani.

Parlare di obiettivi veri e propri, vista la tempistica, è impossibile e per conoscere i nomi bisognerà attendere le eventuali proposte ricevute dal club di via della Palazzina, che potrebbe anche scegliere di cedere soltanto.

Intanto a più di 500 chilometri più a sud, precisamente a Viterbo, la Viterbese continua ad allenarsi per preparare la trasferta di Catanzaro che per la squadra inizierà poco prima di pranzo. Dopo la seduta di stamani giocatori e staff partiranno per la Calabria in pullman con un giorno d’anticipo per assorbire meglio il viaggio. Viste le assenze di Federico Baschirotto e Michele Volpe sia l’attacco che la difesa sembrano già schierati per Antonio Calabro, che prima di domenica dovrà sciogliere solamente uno o due nodi a centrocampo.

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 53 23 16 5 2 46 17 29 Bari 47 23 13 8 2 41 17 24 Ternana 47 23 14 5 4 34 20 14 Monopoli 44 23 14 2 7 30 18 12 Potenza 44 23 13 5 5 26 15 11 Catanzaro 35 23 10 5 8 31 26 5 Teramo 34 23 9 7 7 24 24 0 Catania 33 23 9 6 8 33 34 -1 Viterbese 32 23 9 5 9 31 27 4 Cavese 31 23 8 7 8 21 31 -10 V. Francavilla 30 23 7 9 7 29 29 0 Paganese 29 23 7 8 8 31 28 3 Vibonese 28 23 6 10 7 39 29 10 Casertana 28 23 6 10 7 29 29 0 Avellino 28 23 8 4 11 27 34 -7 Picerno 24 23 6 6 11 24 29 -5 Bisceglie 17 23 3 8 12 18 33 -15 Rende 15 23 3 6 14 16 41 -25 S. Leonzio 12 23 2 6 15 20 42 -22 Rieti 11 23 4 4 15 24 51 -27

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Salvatore Molinaro, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

31 gennaio, 2020