Tusciaweb, un 2019 straordinario con 60 milioni di pagine lette

Bilanci 2019 - In due anni il numero è cresciuto di 10 milioni - Le dieci notizie più lette - E' Vittorio Sgarbi il protagonista dell'articolo più letto

Viterbo – (s.s.) – Nell’anno appena concluso Tusciaweb ha sfiorato i 60 milioni di pagine lette. Un risultato eccezionale.

Il numero preciso fornito da Google analytics, relativo al periodo che va dal primo gennaio al 31 dicembre 2019, è 59 milioni 390 mila 339. Un dato imponente che supera di 10 milioni quello registrato nel 2017 e di quasi quattro milioni quello del 2018.

Le visualizzazioni di pagina, è bene ricordarlo, contano il totale delle pagine visualizzate.

Come sempre la pagina più visualizzata è stata la home del sito con più di 30 milioni di visualizzazioni e subito dopo la categoria “cronaca” del menù a tendina che si trova sempre sulla home (83 mila 380 visualizzazioni).

Spostando il discorso sulle notizie specifiche nel podio non mancano le sorprese. La notizia più letta dell’anno è infatti “Se Sgarbi concede Villa Savorelli a Morgan lo denunciamo per abuso d’ufficio”. La denuncia minacciata contro Sgarbi ha raggiunto 68 mila 203 lettori, un dato dovuto tutto alla notorietà nazionale del sindaco di Sutri. Un record seguito a ruota dalle 66 mila 247 lettori di Orte, vinti 2 milioni di euro al gratta e vinci. In questo caso siamo decisamente nel campo delle good news, almeno per il fortunato protagonista che a Ferragosto ha sbancato il concorso con un tagliando acquistato al bar La villetta. Al terzo posto c’è invece la prima notizia di cronaca con il drammatico incidente del 12 maggio costato la vita tra Civita Castellana e Falerii costato la vita a due ragazzi. Auto va a sbattere contro un pilone di cemento, due ragazzi morti e un ferito gravissimo è stato letto 62 mila 095 volte.

Nella quarta e la quinta notizia si parla di gossip con Fabrizio Corona si fa attendere per ore e se ne va dopo pochi minuti e Fabrizio Corona: “Morirò giovane…” che raccontano la comparsata dell’ex re dei paparazzi al negozio di abbigliamento Carabetta con 62 mila 063 letture per la prima e 56 mila 273 per la seconda.

Al sesto posto le 49 mila 182 visualizzazioni di Bomba d’acqua in città, Viterbo allagata sui disagi del maltempo del 2 ottobre, mentre al settimo le Nozze di diamante per Franco Gatti e Giuseppina Mencarelli: sessant’anni di matrimonio festeggiati il 29 settembre e che hanno collezionato 48 mila 351 visualizzazioni.

Chiudono la classifica Ballottaggi: Giulivi – Moscherini a Tarquinia e Caprioli – Zezza a Civita Castellana con 48 mila 009 letture, Omicidio in pieno giorno in un negozio in via San Luca con 47 mila 026 e Liberazione, il presidente dell’Anpi duramente contestato in piazza con 45 mila 969.

Numeri impressionanti anche per molte altre notizie che non entrano nella top ten. Basti pensare che le prime cento notizie dell’anno superano tutte le 20mila letture le prime 500 si mantengono in maniera costante sopra le 10mila. Una crescita costante e continua che nel corso degli anni ha portato Tusciaweb a superare i confini dell’informazione locale per andare a toccare numeri da quotidiano nazionale.

Il principale quotidiano on line del centro Italia si conferma uno strumento sempre più potente sia per i lettori che per chi investe in pubblicità.

Samuele Sansonetti

Le dieci notizie più lette su Tusciaweb nel 2019

1. “Se Sgarbi concede Villa Savorelli a Morgan lo denunciamo per abuso d’ufficio” 68 mila 203 letture

2. Orte, vinti 2 milioni di euro al gratta e vinci 66 mila 247 letture

3. Auto va a sbattere contro un pilone di cemento, due ragazzi morti e un ferito gravissimo 62 mila 095 letture

4. Fabrizio Corona si fa attendere per ore e se ne va dopo pochi minuti 62 mila 063 letture

5. Fabrizio Corona: “Morirò giovane…” 56 mila 273 letture

6. Bomba d’acqua in città, Viterbo allagata 49 mila 182 letture

7. Nozze di diamante per Franco Gatti e Giuseppina Mencarelli 48 mila 351 letture

8. Ballottaggi: Giulivi – Moscherini a Tarquinia e Caprioli – Zezza a Civita Castellana 48 mila 009 letture

9. Omicidio in pieno giorno in un negozio in via San Luca 47 mila 026 letture

10. Liberazione, il presidente dell’Anpi duramente contestato in piazza 45 mila 969 letture

3 gennaio, 2020