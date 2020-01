Bassano Romano - Il sindaco Emanuele Maggi commenta l’apertura della farmacia comunale

Bassano Romano – Riceviamo e pubblichiamo – “Un altro grande risultato raggiunto”.

Così il sindaco Emanuele Maggi commenta l’apertura della farmacia comunale che da un paio di settimane sta offrendo un nuovo servizio al centro storico di Bassano Romano. Una storia lunga dieci anni che è diventata realtà.

“Era uno dei punti più importanti del nostro programma elettorale – continua il primo cittadino – che abbiamo rispettato e mantenuto nel rispetto della fiducia che ci è stata data dai bassanesi.

L’inaugurazione del 22 dicembre scorso è stata veramente una bella giornata, la fine di un percorso non facile e che ci ha visto impegnati da diverso tempo. Adesso abbiamo una nostra farmacia comunale nel cuore del centro storico che ha creato anche la condizione per un’entrata extra tributaria per il bilancio comunale.

La società che gestisce la farmacia, Farmabassano Srl, è per il 51 percento di proprietà del comune e questo significa che per ogni euro di utile prodotto dall’attività, 51 centesimi possono finire nelle casse del nostro ente“.

Un’entrata extra che può essere investita in nuovi servizi, in manutenzione e riqualificazione del patrimonio, in finanziamenti per eventi e in generale per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Dall’altra parte, l’apertura della farmacia comunale in Piazza Vittorio Emanuele II, che ha riscosso un positivo riscontro da parte dei cittadini stessi, rivitalizza proprio il centro storico, cuore di Bassano Romano.

Ottime le prime sensazioni raccolte dai cittadini e dai residenti del centro storico che hanno visto questa nuova apertura, oltre che un importante servizio, una attenzione da parte dell’amministrazione comunale verso la parte storica di Bassano Romano.

Comune di Bassano Romano

3 gennaio, 2020