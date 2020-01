Un defibrillatore in Piazza XX Settembre a Bagnaia

Viterbo - Grazie alla donazione di David Colonna ed Emanuela Ugolini fuori la sede del centro sociale comunale “La Torre”

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Grazie alla donazione da parte di Colonna David e Ugolini Emanuela anche Bagnaia avrà il suo defibrillatore in Piazza XX Settembre fuori la sede del centro sociale comunale “La Torre” già in funzione in occasione del Sacro Fuoco di sant’Antonio domani, giovedì 16 settembre.

Sarà presente il donatore David Colonna, infermiere professionale impegnato nel 118.

L’inaugurazione presenti le autorità avverrà venerdì 14 febbraio alle 17.

Antonio Fornaroli Signorelli

Presidente centro sociale comunale “La Torre”

