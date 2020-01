Un minuto di silenzio per Patrice Tiekone

Viterbo - A chiederlo, ieri mattina in aula, il presidente del consiglio comunale Stefano Evangelista

Viterbo – Un minuto di silenzio. Per ricordare Patrice Tiekone, 40 anni, morto per un incidente stradale sulla Sammartinese lo scorso 15 gennaio. A chiederlo, in apertura dei lavori, il presidente all’aula di Palazzo dei Priori Stefano Evangelista. A rispettarlo, tutto quanto il consiglio comunale che si è alzato in piedi per celebrare la memoria di un uomo amato da tutti. In maniera trasversale e senza distinzione alcuna.

“Vogliamo ricordare un nostro concittadino – ha detto il presidente del consiglio Evangelista – scomparso in modo tragico. La sua perdita ci addolora profondamente. Chiedo a tutti un minuto di silenzio”.

L’Audi di Patrice, la notte del 15 gennaio, ha perso il controllo e si è schiantata contro un’insegna del distributore Q8 vicino San Martino al Cimino.

“Patrice era un uomo di amicizia – ha detto padre Marius durante i funerali di Tiekone nella chiesa di San Sisto il 18 gennaio -. Era un figlio, un padre, un compagno, aveva tanti desideri ardenti”.

“Patrice è stato un dono per i suoi 40 anni di vita – ha poi concluso Marius -. Ma resta sempre quello che è stato seminato. E proprio per questo, per quello che di bello ha seminato, proprio per questo la vita di Patrice è stato un dono”.

Daniele Camilli

22 gennaio, 2020