Una sterlina per celebrare i Queen

Londra - L'inziativa fa parte di un progetto che rende omaggio alle band e agli artisti simbolo dei decenni passati

Londra – Una moneta per celebrare i Queen.

Nuova onorificenza per i Queen, dopo che la Royal mail aveva annunciato la celebrazione del loro cinquantesimo anniversario con un francobollo.

Il gruppo musicale rock britannico comparirà su una moneta commemorativa, coniata direttamente dalla zecca di stato del Regno Unito.

La moneta avrà la forma delle 5£ e sarà la prima della collezione “Music legends” inaugurata dalla Royal Mint.

Il progetto Music Legends di The Royal Mint rende omaggio alle band e agli artisti simbolo dei decenni passati. Quella dedicata ai Queen dunque è la prima moneta della serie.

“Questo è un grande momento, chi lo avrebbe mai immaginato? – ha commentato il chitarrista Brian May in un video sulla pagina Facebook del gruppo -. Quando abbiamo iniziato, anche il primo gradino della scala sembrava essere irraggiungibile. Far conoscere la nostra band e celebrare la nostra musica in questo modo è molto toccante, un vero onore”.

Ogni moneta rende omaggio a ciascun membro della band. Due facce, da un lato quella classica della corona inglese, dall’altro quella del famosissimo gruppo rock britannico.

Raffigurati i dettagli degli strumenti di ogni componente della band. Il microfono, la Red Special di Brian May, il Fender Precision Bass di John Deacon, la grancassa della batteria di Roger Taylor e il pianoforte di Freddie Mercury su cui è segnato l’accordo di apertura di “Bohemian Rhapsody”.

21 gennaio, 2020