“Una mozione per concordare gli eventi della giornata della disabilità”

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – L’istituzione dei festeggiamenti per la “Giornata internazionale delle persone con disabilità” del 3 dicembre è un impegno concreto che chiediamo al sindaco e all’amministrazione comunale.

Abbiamo inviato questa mattina al presidente del consiglio, tramite il nostro consigliere comunale Alberto Riglietti, una mozione che ci auguriamo possa essere trattata e votata subito nel prossimo consiglio comunale utile. Sostenere, valorizzare e incentivare l’inclusione delle persone disabili all’interno della società contrastando ogni forma di discriminazione è un tema che ci sta particolarmente a cuore ed è per questo che vogliamo impegnare, con questo documento, il sindaco e la giunta a promuovere, tramite l’apposita commissione consiliare per le politiche sociali, un incontro aperto alle cooperative sociali, alle associazioni e ai tanti volontari che si occupano delle persone portatrici di disabilità che ha come scopo finale quello di concordare e definire una serie di eventi da realizzare nella giornata del 3 dicembre 2020 e per gli anni a seguire.

Rimettiamo integralmente il testo della mozione:

Oggetto: 3 dicembre, “Giornata internazionale delle persone con disabilità”: Festeggiamenti. Mozione

Premesso: Che è scopo di ogni amministrazione comunale sostenere, valorizzare e incentivare l’inclusione delle persone disabili all’interno della società contrastando ogni forma di discriminazione. – Che nell’anno 1981, in occasione dell’anno internazionale delle persone disabili, fu istituita la “Giornata internazionale delle persone con disabilità”. – Che uno degli obiettivi principali di questa istituzione fu quello di promuovere una maggiore conoscenza sui temi legati alla disabilità.

Considerato: Che nel 1993 la commissione europea rese ufficialmente la giornata del 3 dicembre come la “Giornata europea delle persone con disabilità. – Che nel corso degli anni sono sempre state incrementate e favorite iniziative volte a sostenere il mondo della disabilità e la giornata del 3 dicembre è diventata un appuntamento importante anche per tutte quelle persone che ruotano attorno al mondo del sociale. – Che operatori sanitari, volontari e gli stessi familiari svolgono un ruolo fondamentale nella vita di queste persone rendendo la giornata del 3 dicembre anche la loro giornata.

Visto: Che sul territorio di Tarquinia sono molteplici le cooperative sociali, le associazioni, i volontari che si occupano quotidianamente a favorire l’inclusione delle persone disabili all’interno della società.

Tutto ciò premesso, visto e considerato il consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta:

A promuovere, tramite l’apposita commissione consiliare per le politiche sociali, un incontro aperto alle cooperative sociali, alle associazioni e ai tanti volontari che si occupano delle persone portatrici di disabilità che ha come scopo finale quello di concordare e definire una serie di eventi da realizzare nella giornata del 3 dicembre 2020 e per gli anni a seguire. A disporre un patrocinio oneroso per la realizzazione dell’evento/eventi che la commissione consiliare per le politiche sociali, congiuntamente alle realtà coinvolte, definisce.

Fratelli d’Italia Tarquinia

