Under 16, il derby è rossoblù

Sport - Calcio - Il Pianoscarano batte 2 a 0 il Bagnaia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Gsd Pianoscarano categoria Under 16 conquista il derby con il risultato di 2 a 0 ai danni del Bagnaia.

Riparte da qui il Pianoscarano Under 16 che dopo un periodo buio torna alla vittoria proprio nel derby contro il Bagnaia riuscendo a gestire l’intero match dominando sul gioco per tutti gli 80 minuti, lasciando davvero poche chance di attacco alla squadra ospite.

Trascinata dal proprio capitano Leonardo Cuboni, il Pianoscarano passa in vantaggio durante il primo tempo con la rete proprio dello stesso capitano, portando cosi negli spogliatoi una squadra tranquilla e determinata a chiudere la partita. Nel secondo tempo il dominio della squadra di casa continua a mostrarsi provando senza sosta a segnare un altro goal.

Dopo una serie di cambi da parte di entrambe le squadre, il bomber indiscusso dei grifoni Roberto Zanganella torna a segnare dopo un periodo di astinenza, portando così il match sul risultato di 2 a 0, facendo perdere ogni speranza alla squadra di Bagnaia.

I ragazzi guidati dal mister Marco Ricci continuano a dominare nel finale del secondo tempo con l’aiuto anche di tutti gli innesti a disposizione in panchina da parte del coach, che li fa entrare per concedere a loro un po’ di spazio in questo ottimo match.

Finiti i quattro minuti di recupero assegnati dall’arbitro, il match si chiude sul risultato di 2 reti a 0 per i padroni di casa che ora puntano a fare sei vittorie su sei partite restanti per provare ad ogni costo a vincere il campionato, decisive saranno le prossime due partite dove affronteranno in trasferta la squadra Mco e tra due settimane ospiteranno la capolista Leocon.

Vi invitiamo a non mancare in questi prossimi appuntamenti perché si prevedono match entusiasmanti.

Fabrizio Giuseppe Pignatelli

21 gennaio, 2020