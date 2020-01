Unindustria, Tiziana Vona eletta presidente della sezione servizi ambientali

Roma - E' stata eletta all’unanimità dall’assemblea che ha nominato come vicepresidenti Maurizio Annesi, Luca Caratto e Valter Lozza

Viterbo – Tiziana Vona, Dirigente della Self garden Srl, è il nuovo presidente della sezione servizi ambientali di Unindustria per il quadriennio 2020-2024.

La sezione associa 56 aziende per 2500 dipendenti.

Tiziana Vona è stata eletta all’unanimità dall’assemblea che ha nominato come vicepresidenti Maurizio Annesi (Biokit Safety & Environmental Srl), Luca Caratto (Ecotherm Srl) e Valter Lozza (Mad Srl) e come componenti del consiglio direttivo della sezione Dante Ortolani (Ecosystem Spa), Loris Di Giammaria (Ciana Srl), Francesco Farinelli (Farm Srl), Enrico Giuliano (Centro Servizi Ambientali S.R.L.), Marina Icovi (Aedes Srl), Alessio Mastroianni (O.S.I. Srl), Filippo Petrianni (C.E.S.Pe. Srl) e Giuseppe Porcarelli (Porcarelli Gino & Co Srl).

“Come presidente è mia intenzione proseguire una attiva e propositiva interlocuzione con le istituzioni, sia regionali che locali, sulle tematiche ambientali – afferma il nuovo presidente della sezione servizi ambientali Tiziana Vona –. Attraverso specifici gruppi di lavoro cercheremo di sviluppare progetti di innovazione incentivando la ricerca e il trasferimento tecnologico. Cercheremo di promuovere le competenze e la circolazione delle idee anche con l’obiettivo di una più capillare diffusione della cultura ambientale“.

Tiziana Vona, dirigente, che vanta un’esperienza ultraventennale nel settore, è a capo della Self garden dal 1994. E’ auditor Iso 9001 -14001 e Ohsas 18001 – Iso 45001:2018 per la gestione dei sistemi integrati qualità ambiente e sicurezza nel settore trattamento e recupero rifiuti. E’ inoltre coordinatore tecnico scientifico nelle attività di ricerca e sviluppo, in collaborazione con consorzio interuniversitario Instm università di Firenze – università degli Studi della Tuscia – dipartimento Dafne. E’ stata componente dell’osservatorio rifiuti del comune di Aprilia dal 2016 al 2019 e componente del comitato imprenditoria femminile Cciaa Latina dal 2016 al 2018. Fa inoltre parte del consiglio direttivo Caap consorzio artigiani Aprilia dal 2018 e socio fondatore Cluster health innovation and community, Chico.

