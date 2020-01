Unione, miglioramento sismico e addio alle barriere architettoniche

Viterbo - Comune - Due interventi di ristrutturazione del teatro - Uno costerà 17mila euro, per l'altro si prevede una spesa di circa 210mila euro

di Francesca Buzzi

Viterbo – Il teatro Unione si rifà il look. O meglio se lo aggiusta.

Dopo la grande opera di restauro del teatro cittadino, che lo ha fatto stare col sipario abbassato per anni, emerge la necessità di programmare altri interventi, stavolta chiaramente più piccoli e, ci si augura, più veloci.

In particolare c’è da intervenire sul miglioramento sismico dell’immobile e sull’abolizione di alcune barriere architettoniche della struttura.

Il tutto è specificato in due determine pubblicate sull’albo pretorio del Comune di Viterbo.

La prima, in ordine cronologico, è quella sulle barriere architettoniche. L’impegno di spesa è del 13 dicembre 2019 e prevede un intervento che costerà in tutto 17mila euro: 14.228,57 euro per i lavori veri e propri, 950 euro per la sicurezza e altre piccole somme a corredo.

“Premesso che gli importanti interventi di ristrutturazione dei quali è stato oggetto il teatro comunale dell’Unione non hanno interessato il locale adibito a bar – si legge nel documento a firma del dirigente Massimo Gai – e che che tale spazio, collocato all’angolo tra piazza Verdi e via fratelli Rosselli, oltre ad avere necessità di essere ristrutturato presenta problemi di accesso dall’esterno per le persone con problemi motori, approva il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’importo di 17mila euro”.

Le barriere architettoniche da eliminare oltre ad essere un evidente problema per i portatori di handicap, secondo quando precisato nella determina, limitano la possibilità di accesso al bar. Grazie ai lavori dunque il locale sarà reso indipendente e accessibile da parte di tutti anche quando il teatro è chiuso.

L’altro impegno di spesa che riguarda il teatro Unione è invece del 23 dicembre 2019 e riguarda il miglioramento sismico dell’immobile e una serie di interventi necessari a garantire l’uso dei locali soprastanti la scuola di musica e quelli sul retro dell’edificio. Il Comune con questa determina affida all’ingegner Francesco Cantarella Cattaneo la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per un compenso di 9.450,33 euro complessivi.

Gli interventi interesseranno “la zona posteriore dell’immobile, nella quale sono presenti, su due ordini di livelli, una serie di locali nei quali può comunque essere alloggiata la scuola di musica”. Al momento “l’importo presunto dei lavori” secondo la determina è di 210mila euro.

Francesca Buzzi

12 gennaio, 2020