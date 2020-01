“Uno strumento che avvicina il territorio all’Europa”

Tarquinia - L’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini ha presentato il progetto “Strade d’Europa”, nell’incontro organizzato dal circolo locale

di Daniele Aiello Belardinelli

Condividi la notizia:











Tarquinia – “Questa iniziativa nasce, perché mi sentivo in dovere di realizzare qualcosa per il territorio”. Lo ha affermato l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, nell’incontro del 17 gennaio, all’auditorium San Pancrazio, organizzato dal circolo di Tarquinia per presentare il progetto “Strade d’Europa”.

All’iniziativa erano presenti tra gli altri il deputato Mauro Rotelli, il coordinatore provinciale Massimo Giampieri e il consigliere comunale Sabino Alberto Riglietti. Tra il pubblico, molto numeroso, assessori e consiglieri del comune di Viterbo e tanti amministratori locali.

“Il progetto non è una vetrina ma uno strumento che vuole aiutare il territorio – afferma Procaccini -. È il tentativo di avere lo sguardo rivolto verso l’alto, mantenendo i piedi a terra, per agevolare gli amministratori locali, le imprese e le persone a fare la progettazione per partecipare ai bandi”.

“Strade d’Europa”, nella versione web, presenta un quadro aggiornato dei fondi diretti e indiretti messi a disposizione dall’Unione Europea, con la possibilità d’iscriversi alla newsletter per rimanere aggiornati e chiedere assistenza e informazioni per aderire ai bandi e accedere ai vari programmi di finanziamento.

“Il valore aggiunto di questo portale – sottolinea Rotelli – è quello che c’è dietro l’home page. Il lavoro di professionisti e tecnici che può dare un aiuto costante su tematiche che sono trattate in modo standard, quando ogni realtà territoriale ha invece caratteristiche diverse.

Per noi è importante aver organizzato questo appuntamento, per far arrivare direttamente il Parlamento europeo a Tarquinia con Nicola e presentare il portale, che dà la possibilità, ovunque noi siamo, di entrare in contato con lui e le istituzioni europee”.

Procaccini ha poi messo in evidenza le priorità del suo mandato e di Fratelli d’Italia in Europa. “Entriamo per la prima volta nel Parlamento europeo, con cinque deputati. Siamo dentro il gruppo dei Conservatori e riformisti europei – dichiara l’europarlamentare -.

Siamo conservatori, perché pensiamo che non si possa entrare nel futuro senza aver chiaro come la missione sia quella difendere la nostra identità. Ma siamo anche riformisti, perché c’è bisogno di cambiare profondamente il sistema. Così com’è non va bene.

Qualcuno ha pensato di soggiogare le altre nazioni attraverso la politica e l’economia. Non siamo tutti alla pari. Ci sono Francia e Germania che hanno stretto un patto, su cui si muove da troppi anni l’Unione Europea”.

Cita i casi del consorzio franco-tedesco Airbus, che ha portato alla maximulta del Wto (World trade organization), e del trattato Mercusur con l’America del sud per l’abolizione dei dazi, che penalizza l’agricoltura italiana e favorisce le grandi case automobilistiche tedesche. Critica, infine, la mancanza di una politica estera del governo italiano. “Se siamo lì ci stiamo per cambiare le cose – evidenzia Procaccini -. Se il Partito democratico e i 5 stelle hanno deciso di non difendere l’Italia, noi stiamo dall’altra parte”.

Daniele Aiello Belardinelli

Articoli: Fratelli d’Italia presenta il portale Stradedeuropa – FdI Tarquinia: “Stradedeuropa, una partecipazione superiore alle aspettative”

Condividi la notizia:











18 gennaio, 2020