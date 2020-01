Parigi - L'aggressore è stato ucciso dalla polizia

Condividi la notizia:











Parigi – Uomo accoltella alcuni passanti, diversi i feriti.

L’aggressione è avvenuta all’interno di un parco del paese di Villejuif nel dipartimento della valle della Marna in Francia.

Per cause in corso d’accertamento un uomo avrebbe accoltellato alcuni passanti intorno alle 14.

Almeno quattro persone sarebbero rimaste ferite.

L’aggressore si è dato alla fuga ma è stato intercettato e ucciso dalla polizia.

Condividi la notizia:











3 gennaio, 2020