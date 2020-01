Uomo dà in escandescenza, paura e panico tra i passanti

Viterbo - Sul posto polizia e 118

Condividi la notizia:











Viterbo – Uomo dà in escandescenza, interviene la polizia.

Ieri poco prima dell’ora di pranzo un uomo, nei pressi di una casa famiglia in zona Cappuccini, ha incominciato ad urlare e a dare in escandescenza in mezzo alla strada per ragioni ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli uomini della volante per riportare la situazione alla calma.

In merito alla vicenda riceviamo e pubblichiamo la lettera di Antonio Tallevi, amministratore di condominio.

“Momenti di paura ieri alle 12,30 in via Monte Nero – si legge nella lettera di Tallevi -. I residenti del civico 3 e limitrofi, sono stati presi dalla paura quando un ragazzo ospite di una casa famiglia gestita da una cooperativa, è andato in escandescenza scaraventandosi conti i passanti creando panico e paura.

Non è la prima volta che questo succede, ieri sono intervenute due volanti della polizia di Stato una gazzella dei carabinieri, l’auto medica e un’ambulanza del 118.

Presso il civico 3 sono ospitati vari ragazzi con problemi in due appartamenti che frequentemente vengono lasciati soli. Gli abitanti esausti chiedono alle autorità competenti di prendere seri provvedimenti prima che succeda l’irreparabile”.

Condividi la notizia:











4 gennaio, 2020