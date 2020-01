Montefiascone - Lettere - Scrive Enzo Renato Napoli dopo l'incidente sulla Cassia

Condividi la notizia:











Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Ve l’avevo detto… fermate quei ciclisti senza fari.

Come da me avvertito e denunciato e ampiamente riportato da Tusciaweb, quei ragazzi che tutte le sere percorrono in bicicletta la via Cassia nord per fare ritorno al centro di accoglienza nella zona delle Oasi senza fari né davanti né dietro andavano fermati prima che ci scappi il morto.

Ed ora ecco la botta, fortunatamente non dovrebbe essere nulla di grave, ma il fatto grave è che questi ragazzi non sono stati né richiamati né fermati.

Eppure tutti gli automobilisti che dopo le 18 sono soliti percorre la via Cassia su quel tratto sono testimoni della pericolosità e dei rischi che correvano quei giovani.

Naturalmente auguro al giovane immigrato una pronta guarigione, ma forse qualcuno preposto alla sicurezza stradale sarebbe dovuto intervenire.

Enzo Renato Napoli

Condividi la notizia:











24 gennaio, 2020