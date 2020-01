Cronaca - Il sistema di paratoie sarà utilizzato in caso di maree di alto livello

Venezia – Il Mose potrà entrare in funzione dal prossimo 30 giugno.

La fatidica data per l’entrata in funzione delle paratoie in caso di maree di alto livello a Venezia è stata comunicata questa mattina dai commissari del Consorzio Venezia Nuova.

Subito dopo la riunione in prefettura sull’opera, gli amministratori del Consorzio hanno annunciato la possibile entrata in funzione del Mose.

Il cronoprogramma sarà consegnato agli amministrati nel prossimo tavolo che si dovrebbe riunire nel mese di febbraio.

“Siamo riusciti a cambiare i termini rispetto all’iniziale impostazione – ha aggiunto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro – che prevedeva prima il completamento dell’opera e poi la sperimentazione”.

22 gennaio, 2020