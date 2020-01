“Via La Fontaine, dopo un anno nulla è cambiato”

Anche tu redattore - Viterbo - Giovanni Cento: "È uno scempio, cosa si aspetta a restituire ben tre strade alla città?"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Via Cardinal La Fontaine, esattamente il 30 gennaio 2019 Tusciaweb pubblicava l’articolo in cui le persone si lamentavano del grave disagio subito a causa del palazzo crollato.

Ora, a distanza di un anno, poco o nulla è cambiato. Le macerie sono sempre lì, non una pietra è stata portata via. Via del Gonfalone rimane inesorabilmente chiusa e transennata e le impalcature abbandonate sono rifugio di sporcizia e topi.

Perché il sindaco Arena non ha dato ancora attuazione alle sue ordinanze? Cosa aspetta a restituire finalmente ben tre strade a residenti, cittadini e turisti?

Un vero scempio, anche per la adiacente e bellissima chiesa del Gonfalone esempio più importante e insigne del barocco viterbese.

L’inerzia e l’abbandono costringono sempre più i residenti a trasferirsi altrove e abbandoneranno sempre di più il centro storico medievale più grande d’Europa.

È questo che si vuole? Se si continua così non ci saranno altre soluzioni.

Giovanni Cento

Per il “Comitato civico liberiamo le vie Cardinale la Fontaine e Gonfalone dalle macerie”

30 gennaio, 2020