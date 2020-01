Viterbo - Comune - L'assessora Laura Allegrini replica alla segnalazione del cittadino Francesco D'Angelo Lampignano

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo la replica dell’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini in merito alla segnalazione del cittadino Francesco D’Angelo Lampignano riguardante via Monfalcone.

Via Monfalcone è tra le strade che verranno asfaltate nel 2020. Mentre per alcune strade le procedure sono state già avviate, in quanto le necessarie risorse finanziarie sono state già stanziate nel 2019, per altre, come la stessa via Monfalcone, è necessario attendere il bilancio di previsione del nuovo anno per individuare la somma da destinare alle pavimentazioni.

Compatibilmente con lo stanziamento delle risorse, si procederà con gli interventi di asfaltatura, in base alle diverse priorità.

Laura Allegrini

Assessore ai lavori pubblici

Condividi la notizia:











15 gennaio, 2020