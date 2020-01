Viene scippata in strada e ha un ictus, grave donna di 61 anni

Roma - L'episodio è avvenuto giovedì mattina

Condividi la notizia:











Roma – Viene scippata e ha un ictus, grave donna di 61 anni.

Una donna di 61 anni è stata scippata ieri mattina in via Giardinetti, nella periferia di Roma.

Da quanto si apprende, subito dopo lo scippo la donna avrebbe provato a chiedere aiuto in una scuola nelle vicinanze, ma sarebbe poi stata colpita da un ictus.

La donna sarebbe stata poi trasportata in ospedale in gravissime condizioni e sarebbe stata sottoposta a un delicato intervento. La 61enne sarebbe in coma farmacologico e le sue condizioni sarebbero stabili.

Sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato Casilino per risalire all’autore dello scippo.

Condividi la notizia:











10 gennaio, 2020