Vignanello e Vallerano, torna il Carnevale

Cultura - Tre sfilate da metà febbraio

Vignanello – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo la splendida riuscita delle scorse edizioni, anche quest’anno torna il carnevale a Vignanello e Vallerano ormai diventato quasi un unico paese grazie soprattutto alla collaborazione tra i due consigli dei giovani che hanno voluto a tutti i costi continuare la tradizione del carnevale nei due paesi vicini.

Le date delle sfilate saranno tre: 16 febbraio con partenza dalla piazza di Vallerano per poi arrivare alla valle di Vignanello dove si continuerà a ballare fino a sera, 23 febbraio si invertiranno le cose: si parte dalla valle di Vignanello per poi proseguire fino alla piazza di Vallerano, 25 febbraio si ripeterà il percorso della prima sfilata che avrà fine a Vignanello.

Ma il programma non finisce qua, con altre due giornate dedicate a grandi e a piccoli. La prima prevede una cena sabato primo febbraio che farà incontrare i vari gruppi impegnati a realizzare i carri ma non solo, infatti la cena sarà aperta a tutti. Poi non ci potevamo scordare dei più piccoli, che si potranno divertire alla festa in maschera in programma il 20 febbraio, giovedì grasso, alla palestra comunale di Vignanello con gonfiabili, animazione e tanto altro.

Che dire, ci sarà da divertirsi. Vi aspettiamo numerosi.

Mario Ceccarelli

26 gennaio, 2020