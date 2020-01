Cronaca - Operazione dei carabinieri con il supporto della guardia di finanza

Pavia – Vino contraffatto nel Pavese, cinque arresti.

Un’operazione dei carabinieri ha portato in carcere cinque persone per aver contraffatto il vino e averlo venduto per Doc e Igt ma in realtà di qualità inferiore.

I militari, insieme alla Guardia di Finanza, hanno effettuato perquisizioni in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Trentino Alto Adige.

A coordinare le indagini la procura di Pavia.

Secondo l’accusa, i cinque arrestati sarebbero titolati di aziende vinicole e di cantine sociali che in concorso tra loro avrebbero contraffatto le indicazioni geografiche o di denominazione del vino.

22 gennaio, 2020