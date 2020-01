Violento scontro tra auto, viterbese incastrato tra le lamiere

Cronaca - Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco

Giuliano di Roma – Scontro tra auto, viterbese incastrato tra le lamiere.

Violento scontro sulla strada Monti Lepini tra due auto. Un uomo di Viterbo, rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto, è stato liberato dai vigili del fuoco. L’uomo portato in ospedale ma non sarebbe grave.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Giuliano di Roma.

Si sono scontrate una Opel Astra e un’Audi. È rimasto ferito un viterbese cinquantottenne che viaggiava sulla Opel Astra.

Il cinquantottenne, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato portato dal personale del 118 all’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

In via di accertamento la dinamica dell’incidente. Sul posto i carabinieri per i rilievi e la viabilità.

29 gennaio, 2020