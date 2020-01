Virus cinese, annullato il capodanno a Pechino e Macao

Salute - Festeggiamenti cancellati per il rischio epidemia - Un caso anche a Singapore

Wuhan – Cresce sempre più l’allarme per il virus di Wuhan, la nuova epidemia di coronavirus che ha gettato nel panico la Cina e il mondo intero. Le autorità hanno deciso di cancellare i festeggiamenti per il capodanno a Pechino e Macao, mentre le città di Wuhan, Huanggang ed Ezhou sono state isolate in quarantena.

Le vittime accertate sono salite a 25, mentre i casi di contagio sono 616. Uno di questi è stato registrato a Singapore: si tratta di un uomo arrivato sull’isola alcuni giorni fa da Wuhan.

Secondo le ultime scoperte degli studiosi, il virus si è trasmesso dai pipistrelli ai serpenti e dai serpenti è arrivato all’uomo. La responsabilità sarebbe dei mercati di animali vivi, molto diffusi in Cina, dove accanto agli animali allevati e ai pesci si vendono gli animali selvatici.

23 gennaio, 2020