Parigi - Escluso il contagio per le pazienti ricoverate a Bari e a Parma - Sulla seconda donna si aspetta la conferma ufficiale degli esami medici

Parigi – Il virus cinese in Europa, due casi in Francia.

Dalla Francia arriva la conferma dei primi due casi di contagio da coronavius in Europa. Si tratterebbe di un paziente ricoverato a Bordeaux e un altro a Parigi, entrambi risultati positivi al contagio.

Rientrata invece la paura per il coronavirus in Italia. A preoccupare erano le condizioni di salute di due donne, due musiciste, rientrate in Italia da Wuhan, cittadina focolaio del virus.

Nessun allarme per la donna ricoverata a Bari. I risultati dei test, effettuati all’Istituto Spallanzani di Roma, escludono infatti il contagio da 2019-n-CoV che in Cina ha causato la morte di 26 persone.

A destare qualche dubbio è la situazione medica dell’altra donna, la seconda musicista, ricoverata all’ospedale di Parma.

Alla paziente è stata diagnosticata un’influenza di tipo B. Si attendono comunque ulteriori accertamenti dallo Spallanzani per escludere completamente la presenza di coronavirus.

24 gennaio, 2020