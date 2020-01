Wuhan - Il sindaco: "Temo altri mille contagi" - Rafforzati i controlli a Fiumicino e Malpensa - Stop a capodanno della comunità a Roma e Milano

Wuhan – Virus cinese, il numero delle vittime sale a 56.

Cresce il numero delle persone morte a causa del coronavirus. 56 il numero delle vittime, mentre i contagiati sarebbero 1.975. Queste le ultime cifre fornite dalle autorità cinesi. Tra i contagiati ci sarebbero 324 persone in condizioni critiche. Un morto è stato registrato anche a Shanghai.

Il sindaco della città cinese di Wuhan, epicentro dell’epidemia, ha dichiarato alla tv Cctv di attendersi almeno “un migliaio di contagi in più”.

Secondo quanto riporta Repubblica, nelle ultime ore la Cina ha annunciato di aver iniziato a sviluppare un vaccino per combattere il virus. Xu Wenbo, uno scienziato del Centro di prevenzione e controllo delle malattie di Pechino, ha spiegato nel corso di una conferenza stampa che si lavora al vaccino dopo che è stato “isolato con successo il primo ceppo del virus”.

Proseguono inoltre i lavori per realizzare in tempi record un nuovo ospedale per accogliere le persone che hanno contratto il virus. Le autorità hanno anche vietato temporaneamente il commercio di animali selvatici.

Slitta anche il rientro a scuola degli studenti, dopo le festività del capodanno lunare. La decisione, presa dalle autorità di Pechino, è stata annunciata dal vice direttore della commissione per l’Educazione di Pechino, Li Yi, nel corso di una conferenza stampa.

Provvedimenti sono stati presi anche in Italia. “Abbiamo deciso di rinviare la festa per il Capodanno cinese in programma il 2 febbraio di San Giovanni a Roma – ha detto a Repubblica la portavoce della comunità cinese a Roma Lucia King -. Abbiamo concordato in modo congiunto con tutta la comunità che la festa deve essere rinviata perché c’è gente che sta male e non è il caso di festeggiare. Ci dispiace perché i preparativi duravano da tre mesi, ma in questo momento è la scelta migliore. Comunicheremo in seguito una nuova data”.

Anche a Milano sarà annullata la parata pubblica del 2 febbraio per il capodanno luneare. “Convoglieremo – fanno sapere ancora gli organizzatori a Repubblica – il budget previsto per l’organizzazione della parata del capodanno cinese a Milano in una donazione verso la Cina ed in particolare verso Wuhan, epicentro del contagio, dove verranno mandati mascherine e guanti e altro materiale sanitario richiesto dalle autorità sanitarie”.

A Fiumicino e a Malpensa sono stati rafforzati i controlli ed è stato aumentato il personale medico. “La task-force del ministero della Salute sul coronavirus 2019-nCoV si è riunita il 26 gennaio alla presenza del ministro, Roberto Speranza, e delle altre autorità coinvolte – si legge sul sito del ministero -. Sono state rafforzate le dotazioni di personale medico e infermieristico e intensificati i controlli negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa dove tutto procede regolarmente. Sempre nella stessa giornata al Ministero della Salute si è svolta la formazione del personale sanitario impegnato sulla questione. Il 25 gennaio si è svolto invece un incontro con i rappresentanti delle Regioni al fine di gestire il coordinamento sul territorio delle disposizioni adottate in questi giorni e la comunicazione dell’evolversi della situazione. Al momento tutti i casi sospetti segnalati in Italia si sono rivelati infondati. Confermati invece tre casi in Francia con storia di viaggio a Wuhan, in Cina”.

L’adnkronos riferisce inoltre che l’ambasciata italiana a Pechino si sta attivando per assistere i connazionali a Wuhan. Da quanto si apprende, ci sarà la possibilità di trasferimenti via terra fuori dalla regione, ma che ciò comporterà un periodo di osservazione di 14 giorni in ospedale.

26 gennaio, 2020