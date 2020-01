Virus cinese, a Wuhan un nuovo ospedale in sei giorni

Salute - Squadre di operai al lavoro giorno e notte per l'emergenza - Le autorità chiudono parti della Grande muraglia e Disneyland Shanghai

Wuhan – Sale a 26 il bilancio provvisorio delle vittime causate dal nuovo coronavirus cinese. A preoccupare è l’espansione del focolaio dall’area di Wuhan, dove è partito il contagio, in aree sempre più distanti. Una persona, infatti, è morta nella provincia di Heilongjiang, al confine con la Russia, a quasi 2000 chilometri da Wuhan.

I casi accertati sono aumentati a 830, mentre quelli sospetti sono oltre mille. Tra le persone messe in quarantena ci sarebbe anche una studentessa veneziana di 24 anni.

Le autorità cinesi hanno disposto la chiusura di sezioni della Grande muraglia, mentre a Shanghai è off limits il parco di Disneyland. Bloccati anche i trasporti pubblici in diverse città.

A Wuhan sono partiti i lavori per la costruzione di un ospedale d’emergenza, che possa accogliere mille posti letto. Con un enorme dispiegamento di uomini e mezzi, l’opera dovrebbe essere completata in sei giorni. Per quanto riguarda il vaccino, invece, si prevede una sperimentazione sull’uomo nel giro di tre mesi.

24 gennaio, 2020