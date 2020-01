Fiumicino - Attivate le procedure sanitarie di controllo

Fiumicino – Virus misterioso, arrivato a Fiumicino volo da Wuhan, città cinese da dove il coronavirus si è propagato.

I passeggeri, 202 in gran parte cinesi ma anche italiani, sono state fatti fatti transitare per un corridoio sanitario in grado di controlla la temperatura corporea.

L’aereo è atterrato nell’aeroporto capitolino alle 4,50 e non ci sarebbero casi sospetti.

23 gennaio, 2020