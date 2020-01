Visite guidate gratuite a palazzo Burgiotti

Viterbo - Sono in programma venerdì 31 gennaio e venerdì 7 febbraio

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Prosegue l’iniziativa della Fondazione Carivit con le visite guidate gratuite al Palazzo Brugiotti e alla Quadreria della Fondazione Carivit che si terranno venerdì 31 gennaio e venerdì 7 febbraio, la mattina alle 11 e il pomeriggio alle 17.

Una preziosa occasione per conoscere la storia della famiglia Brugiotti e visitare il palazzo costruito in pieno centro storico alla fine del ‘500, per volontà del cardinale Alessandro Farnese, dopo l’apertura della via Farnesiana (odierna via Cavour).

Sarà inoltre possibile ammirare la quadreria della Fondazione Carivit dove sono custodite le preziose opere di Matteo Giovannetti, Cesare Nebbia, Giovan Francesco Romanelli, Domenico Corvi, Marco Benefial, Anton Angelo Bonifazi e altri notevoli artisti viterbesi o che hanno avuto legami con la città di Viterbo.

Il punto di ritrovo è presso il Museo della Ceramica della Tuscia, al piano terra del palazzo, circa 10 minuti prima dell’inizio delle visite.

La prenotazione è obbligatoria. Può essere effettuata via mail all’indirizzo museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it, telefonando al numero 0761 223674 o direttamente presso il Museo della Ceramica della Tuscia, via Cavour, 67 – Viterbo.

Fondazione Carivit

Condividi la notizia:











28 gennaio, 2020