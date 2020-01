Primo acquisto in casa Viterbese, Aimone Calì si allena con la squadra

Sport - Calcio - Serie C - Il centravanti dell'Atalanta è reduce da sei mesi in prestito al Catanzaro

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Il primo acquisto della Viterbese è Aimone Calì.

L’attaccante nato a Roma nel ’97 può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore gialloblù.

Arrivato nella Tuscia stamani, proprio in questi minuti sta svolgendo il primo allenamento con la squadra al Vincenzo Rossi del Pilastro.

Cinque presenze (quattro in campionato e una in coppa Italia) e una rete alla Casertana negli ultimi sei mesi giocati al Catanzaro, il giocatore proviene dall’Atalanta che lo ha messo sotto contratto in estate.

Ad attirare le attenzioni della Dea le ultime due annate della punta giocate in Eccellenza: 28 gol in 30 partite con l’Audace Genazzano e 28 gol in 29 partite con il Montespaccato. Nel settore giovanile esperienze sia con la Roma che con la Lazio, con cui nella stagione 2015-2016 ha giocato con il viterbese Alessandro Rossi nel campionato Primavera.

Nei prossimi giorni è atteso l’annuncio del club di via della Palazzina che dovrebbe riguardare il prestito secco fino a fine stagione.

Serie C – girone C

21sima giornata

domenica 12 gennaio

Cavese – Reggina (sabato)

Viterbese – Bari

Catanzaro – Bisceglie

V. Francavilla – Catania

S. Leonzio – Teramo

Potenza – Ternana

Avellino – Vibonese

Rende – Casertana

Monopoli – Paganese

Rieti – Picerno

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 19 15 4 0 42 10 32 Bari 39 19 11 6 2 33 13 20 Potenza 39 19 12 3 4 24 13 11 Monopoli 37 19 12 1 6 27 16 11 Ternana 37 19 11 4 4 27 19 8 Catanzaro 29 19 8 5 6 26 21 5 Catania 28 19 8 4 7 29 30 -1 Vibonese 26 19 6 8 5 37 25 12 Avellino 26 19 8 2 9 24 28 -4 Casertana 25 19 6 7 6 26 25 1 Teramo 25 19 6 7 6 21 23 -2 Paganese 24 19 6 6 7 30 26 4 Viterbese 24 19 7 3 9 27 26 1 V. Francavilla 22 19 5 7 7 24 27 -3 Cavese 22 19 5 7 7 15 28 -13 Picerno 17 19 4 5 10 19 26 -7 Bisceglie 14 19 2 8 9 15 28 -13 Rende 13 19 3 4 12 12 34 -22 Rieti 12 19 3 4 12 21 42 -21 S. Leonzio 11 19 2 5 12 19 38 -19

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

4 gennaio, 2020