Viterbese di nuovo al lavoro, due assenze e due possibili arrivi dal Lecce

Sport - Calcio - Serie C - Contatti con gli entourage di Dumancic e Gallo - Ieri la ripresa degli allenamenti al Pilastro senza Antezza e Bianchi

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Anno nuovo campo nuovo.

Esaurite le vacanze, la Viterbese si è ritrovata ieri al Vincenzo Rossi.

Fresco di inaugurazione a ridosso della pausa natalizia, il campo del Pilastro ha ospitato la prima seduta del 2020 in un clima disteso.

Squadra in campo e tifosi assiepati lungo viale Bruno Buozzi (l’impianto è ancora un cantiere e l’area della tribuna è interdetta), l’allenamento e durato circa 100 minuti ed è servito ad Antonio Calabro per capire lo stato di forma generale dopo dieci giorni di stop.

La tenuta fisica dei giocatori, che durante la pausa hanno seguito una tabella di lavoro personalizzata, è apparsa buona e i primi esercizi atletici sono filati via lisci senza particolari intoppi. Ventotto presenti e due assenti, per l’allenatore salentino: Stefano Antezza, ancora alle prese con l’infortunio rimediato contro la Virtus Francavilla ed Edoardo Bianchi, tra gli under in uscita per via dello scarso utilizzo durante la prima parte di stagione.

Tutti gli altri hanno “timbrato il cartellino” sul nuovo sintetico e iniziato a prenderci confidenza con esercizi e partite su campo ridotto. In quattro tra i presenti hanno lavorato a parte: Marco Simonelli, Simone Palermo, Andrea De Falco e Giuseppe Scalera (altro giovane che pensa all’addio).

Per quanto riguarda il mercato in entrata è da registrare un possibile doppio colpo in entrata dal Lecce, con l’acquisizione di Luka Dumancic e Antonino Gallo.

Il primo, difensore centrale classe ’98, è reduce da una stagione alla Juve Stabia prima del ritorno in Salento ed è assistito da Giuseppe Bofisè, che conferma il contatto ma prende tempo. “Il ragazzo ha diverse offerte – spiega l’agente –. C’è stata anche una chiacchierata con la Viterbese e nei prossimi giorni vedremo“. In ogni caso, nonostante la giovane età, per Dumancic lo status di under non vale perchè in quanto straniero non contribuisce al minutaggio di serie C.

Per il secondo, esterno sinistro classe 2000 tesserato dai giallorossi dopo il fallimento del Palermo (per lui un contratto fino al 2023), si tratta di un ritorno di fiamma dopo il corteggiamento estivo dei gialloblù a cui ha fatto seguito la scelta di rimanere in Puglia. Anche in questo caso l’agente Francesco Caliandro sta sfogliando il ventaglio delle offerte tra le quali sarebbe inserita quella del club di via della Palazzina.

Tra i calciatori in uscita, infine, uno tra i primi a salutare dovrebbe essere Mario Pacilli. Per l’attaccante rimane forte l’interesse della Feralpisaló ma attenzione al Rende, che deve salvarsi e potrebbe fare un tentativo per accaparrarsi il giocatore.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

21sima giornata

domenica 12 gennaio

Cavese – Reggina (sabato)

Viterbese – Bari

Catanzaro – Bisceglie

V. Francavilla – Catania

S. Leonzio – Teramo

Potenza – Ternana

Avellino – Vibonese

Rende – Casertana

Monopoli – Paganese

Rieti – Picerno

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 19 15 4 0 42 10 32 Bari 39 19 11 6 2 33 13 20 Potenza 39 19 12 3 4 24 13 11 Monopoli 37 19 12 1 6 27 16 11 Ternana 37 19 11 4 4 27 19 8 Catanzaro 29 19 8 5 6 26 21 5 Catania 28 19 8 4 7 29 30 -1 Vibonese 26 19 6 8 5 37 25 12 Avellino 26 19 8 2 9 24 28 -4 Casertana 25 19 6 7 6 26 25 1 Teramo 25 19 6 7 6 21 23 -2 Paganese 24 19 6 6 7 30 26 4 Viterbese 24 19 7 3 9 27 26 1 V. Francavilla 22 19 5 7 7 24 27 -3 Cavese 22 19 5 7 7 15 28 -13 Picerno 17 19 4 5 10 19 26 -7 Bisceglie 14 19 2 8 9 15 28 -13 Rende 13 19 3 4 12 12 34 -22 Rieti 12 19 3 4 12 21 42 -21 S. Leonzio 11 19 2 5 12 19 38 -19

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe

7 gol: Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

3 gennaio, 2020