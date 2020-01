Viterbese in ansia per Markic, oggi gli esami strumentali

Sport - Calcio - Serie C - Ieri il difensore è rimasto a riposo mentre la squadra è tornata subito in campo - Classifica: chiuso il 22esimo turno i gialloblù sono noni

Viterbo – Mercoledì c’è da affrontare la Paganese in un match fondamentale. E per farlo la Viterbese dovrà schierare una difesa che nemmeno Antonio Calabro sa come sarà composta.

Salutati Atanasov e (forse troppo frettolosamente) Milillo, la squadra laziale deve fare i conti con l’assenza scontata di Bianchi per squalifica e quella probabile di Markic a causa dell’infortunio arrivato nei minuti finali del match contro il Picerno.

Per il centrale croato una forte botta al costato che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il rettangolo di gioco e lo ha tenuto lontano dal campo anche ieri. Mentre la squadra si allenava, infatti, il numero 5 gialloblù è rimasto a riposo precauzionale a bordo campo in attesa degli esami strumentali di stamani.

I controlli medici stabiliranno l’entità del problema e i successivi tempi di recupero ma l’impegno infrasettimanale consiglia prudenza. In caso di forfait per l’allenatore salentino il reparto arretrato sarà letteralmente da inventare con Baschirotto, Zanoli e Ricci unici centrali a disposizione oltre a De Giorgi, che in casi di emergenza può ricoprire il ruolo di centrodestra. Con Scalera e De Santis che non giocano una partita ufficiale da 11 e tre mesi anche un recupero in extremis di uno dei due è altamente a rischio e l’unica pista percorribile, al di là delle opzioni sopraccitate, è l’arretramento di un centrocampista.

Per il momento il tecnico gialloblù sembra non pensarci e rimane concentrato sul lavoro quotidiano che è ripreso a nemmeno 24 ore dal successo esterno nell’anticipo di sabato. La squadra si è radunata al Rocchi alle 10 e ha iniziato a sudare dalle 10,30 lavorando su più fronti: allo stadio chi ha giocato al Viviani di Potenza, al Pilastro chi è rimasto in panchina e fuori gruppo Svidercoschi e Pacilli, attaccanti in uscita ma che per il momento non hanno trovato un’alternativa valida alla permanenza nella Tuscia anche se ai margini del progetto.

Gli allenamenti proseguiranno tra oggi e domani, quando a seguito della rifinitura la squadra partirà per Pagani dove affronterà la formazione di Alessandro Erra per il recupero della 20esima giornata rinviata dalla Lega. Al di là della penuria difensiva per gli ospiti il vantaggio di aver giocato un giorno prima dei biancazzurri, impegnati ieri in casa contro la Sicula Leonzio in un incontro terminato 0-0.

Chiusa la 22esima giornata con le nove partite giocate ieri pomeriggio, la Viterbese è stata superata solamente dal Teramo e staziona quindi al nono posto in classifica al fianco di Paganese e Cavese.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

22esima giornata

domenica 19 gennaio

Picerno – Viterbese 0-1 (sabato)

Vibonese – Cavese 0-1

Catania – Potenza 1-1

Bisceglie – Reggina 1-2

Ternana – Rende 3-1

Bari – Rieti 5-2

Paganese – S. Leonzio 0-0

Casertana – V. Francavilla 1-1

Teramo – Avellino 1-0

Catanzaro – Monopoli 1-2

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 52 21 16 4 1 44 14 30 Bari 43 21 12 7 2 39 16 23 Ternana 43 21 13 4 4 31 20 11 Monopoli 40 21 13 1 7 29 18 11 Potenza 40 21 12 4 5 25 15 10 Catanzaro 32 21 9 5 7 29 24 5 Teramo 31 21 8 7 6 23 23 0 Catania 30 21 8 6 7 30 31 -1 Paganese 28 21 7 7 7 31 26 5 Viterbese 28 21 8 4 9 29 27 2 Cavese 28 21 7 7 7 19 28 -9 Vibonese 27 21 6 9 6 38 27 13 Casertana 27 21 6 9 6 29 28 1 Avellino 27 21 8 3 10 25 30 -5 V. Francavilla 24 21 5 9 7 25 28 -3 Picerno 20 21 5 5 11 20 27 -7 Bisceglie 14 21 2 8 11 17 32 -15 Rende 14 21 3 5 13 15 39 -24 S. Leonzio 12 21 2 6 13 19 39 -20 Rieti 8 21 3 4 14 23 48 -25

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Nicholas Bensaja

